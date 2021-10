Giornata mondiale dell'Alimentazione, torna la celebrazione del 16 ottobre: dedicata a come trasformare i sistemi alimentari

Torna la Giornata mondiale dedicata all'alimentazione. Trasformare i sistemi agroalimentari per migliorare la produzione, la nutrizione, l'ambiente e la vita di tutti senza lasciare indietro nessuno. È il tema della Giornata mondiale dell' Alimentazione celebrata il 16 ottobre di ogni anno per commemorare la fondazione della Fao. Un messaggio che verrà lanciato in un momento difficile, caratterizzato da crisi climatiche, conflitti e pandemia da Covid che hanno sconvolto milioni di vite e di mezzi di sussistenza; questo mentre le emergenze umanitarie in Afghanistan, a Haiti e in altre zone hanno peggiorato la sicurezza alimentare mondiale. Oltre 3 miliardi di persone, quasi il 40% della popolazione mondiale, non possono permettersi una dieta sana, segnala la Fao, da qui l'obiettivo di cambiare il modo di produrre e consumare il cibo, nonché costruire sistemi alimentari più resilienti, inclusivi e solidi, in grado di fare la differenza.

Fao e Oms: «La sicurezza alimentare riguarda tutti». Scienza determinante per garantire un futuro del cibo

La Giornata, spiega la Fao, vuole essere un invito ad agire, chiamando tutti a raccolta. Venerdì 15 ottobre ,alla vigilia dell'appuntamento, il direttore generale QU Dongyu, con i capi delle altre agenzie Onu con sede a Roma, il Programma alimentare mondiale e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, aprirà ufficialmente le celebrazioni con i videomessaggi di Papa Francesco e del Segretario Generale dell'Onu, Antnio Guterres. Nel pomeriggio si terrà un confronto su tè e caffè per esplorare tradizioni e metodi di produzione. In 150 paesi si terranno eventi dedicati alla Giornata mondiale dell' alimentazione, che sarà una delle giornate internazionali più celebrate dell'anno, presente anche a Expo Dubai con attività ed eventi che invocano una solidarietà mondiale, finalizzata a ripensare e a rimodulare i sistemi alimentari.