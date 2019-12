Vince la lotteria, lo scopre in diretta e lascia il lavoro: ma il premio vale solo 5mila euro

La giornalista Natalia Escudero ha scoperto mentre era in diretta con lo studio televisivo di aver vinto la lotteria. È ovviamente esplosa in festeggiamenti di gioia, urlando insieme alle persone che le erano alle spalle. Ha mostrato il biglietto vincente e poi ha urlato ai colleghi dell'emittente pubblica spagnola RTVE: «Domani non vengo a lavoro, domani Natalia non viene a lavoro», annunciando di fatto di licenziarsi. Era convinta di aver vinto il primo premio da 4 milioni di euro.

Tuttavia, presto è emerso che invece di vincere il primo premio della lotteria, noto come El Gordo, Natalia aveva effettivamente vinto solo una parte di quel denaro, pari a solo 5mila euro. Decisamente non abbastanza per lasciare il suo lavoro.

Alessia Marcuzzi, vacanze Natale a Dubai con l'ex Inzaghi e i figli Tommaso e Mia

Il primo premio della lotteria natalizia spagnola deve essere condiviso poiché ogni biglietto da 200 euro è un foglio perforabile che può essere suddiviso in dieci biglietti secondari identici, che costano 20 euro ciascuno. Cosa farà adesso la giornalista? Tornerà a lavoro dopo le vacanze di Natale?



Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA