Giordania, re Abdallah in pubblico con il fratellastro Hamzah: crisi superata?

Crisi apparentemente risolta in Giordania. Re Abdallah è apparso oggi in pubblico per il centenario della fondazione dello stato hashemita con il principe Hamzah, dopo la crisi delle settimane scorse. Lo riferisce la Petra. Insieme a loro anche il figlio di Abdallah, principe Hussein, e lo zio Hassan bin Talal.

L'episodio è avvenuto durante la visita che il Re insieme ai dignitari ha compiuto nei luoghi che hanno visto protagonista la casa reale hashemita nel «processo di fondazione, costruzione e realizzazione» del regno nel 1921. La Giordania festeggia oggi i 100 anni da quando Abdallah I - secondo figlio dello sceicco della Mecca Hussein ibn Alì, che lanciò la Rivolta Araba contro gli Ottomani durante la Prima Guerra Mondiale - divenne emiro della Transgiordania nel 1921 assumendo il potere sotto la protezione britannica. La Giordania è diventata uno Stato indipendente dalla Gran Bretagna nel 1946.