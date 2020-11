Giocano a guardie e ladri con una pistola vera ma parte un colpo, 16enne ucciso dal suo amico per errore

Stavano giocando a guardie e ladri quando è partito un colpo dalla pistola. Roman Karpunin, 16 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da un proiettile dall’amico 18enne Kaden Christiansen. I due stavano giocando in un’abitazione di Salt Lake City, nello stato dell’Utah, in Usa, con una pistola vera quando è partito il colpo.

APPROFONDIMENTI CALCIO IN LUTTO Morto Diego Armando Maradona, aveva 60 anni: addio al Pibe de Oro.... IN VIAGGIO CON PAPA' Flavio Briatore, vacanza con Nathan Falco a Dubai: «Guardo mio...

I ragazzi si trovavano insieme ad altri amici e presumibilmente credevano che la pistola fosse scarica. Avevano tutti bevuto e fumato marijuana quando hanno avuto l'idea di iniziare il gioco. Dopo il colpo gli amici hanno subito chiamato i soccorsi ma per il 16enne non c'è stato nulla da fare. La polizia, come riporta la stampa locale, intervenuta sul posto ha interrogato i ragazzi.

Il 18enne ha ammesso di aver sparato il colpo ma di non averlo fatto con l'intento di uccidere. Ha raccontato che stava simulando un arresto quando era dietro la schieda dell'amico è partito il proiettile che è stato fatale. Il giovane ora deve rispondere dell'accusa di omicidio colposo.

Ultimo aggiornamento: 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA