Sembra quasi uno scherzo del destino, che Gino Strada se ne sia andato proprio nel giorno - un venerdì 13 - in cui le grandi città dell’Afghanistan cadono una dopo l’altra, come in tragico Risiko, in un gigantesco domino. Nel Paese in cui oggi i talebani tornano a spadroneggiare, a causa del ritiro americano, Gino Strada aveva costruito una rete di ospedali con Emergency. E - attaccato per questo dalle forze occidentali - si faceva vanto di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati