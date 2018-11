Diversi manifestanti in gilet giallo sono riusciti ad arrivare nella rue du Faubourg Saint-Honoré dove, al numero 55, sorge il palazzo dell'Eliseo. La strada e i suoi dintorni erano stati blindati dalla polizia, ma molti sono riusciti ad entrare togliendo il gilet giallo per rimetterlo poco dopo. Intanto, dalla vicina Champs-Elysees, continuano a levarsi nuvole di fumo nero per gli incendi di cassonetti e veicoli di cantiere, dati alle fiamme dai casseur. Sale alle stelle la tensione a Parigi dove da stamane sono in corso scontri tra gilet gialli, e polizia.



Scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees e nelle strade adiacenti dalla tarda mattinata: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l'uso di manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell'Eliseo nonostante i divieti.



GLI INFILTRATI

Intanto i casseur infiltrati nella manifestazione si sono impadroniti di un rimorchio di cantiere nei pressi degli Champs-Elysees, lo hanno trascinato al centro della celebre avenue e gli hanno dato fuoco proprio davanti al celebre ristorante Le Fouquet's. Una densa colonna di fumo nero si alza dall'area delle fiamme, visibile da gran parte dei quartieri della città



LEGGI ANCHE Gilet Gialli, cosa vuole il movimento anti-Macron che nasce dal web Sale alle stelle la tensione a Parigi dove da stamane sono in corso scontri tra gilet gialli, e polizia.Scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees e nelle strade adiacenti dalla tarda mattinata: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l'uso di manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell'Eliseo nonostante i divieti.

Gli Champs-Elysees, nonostante la situazione di grande tensione, restano divisi in due, con pacifici manifestanti con i gilet gialli sulla parte alta e in basso alla Concorde, e gruppi di casseur che, con un centinaio di estremisti di destra con fazzoletti neri sul volto, si scontrano con la polizia.



SACCHEGGIO E DISTRUZIONE

Il contrasto appare stridente agli osservatori, con una gran parte di persone, arrivate a Parigi per manifestare da tutta la Francia che si apprestano a raggiungere la zona «autorizzata» di Champ de Mars. Dall'altra parte, gruppi che si abbandonano a saccheggi e distruzioni, utilizzando in gran parte le barriere dei cantieri lasciate sul posto dal Comune di Parigi nonostante il rischio degli scontri. Una circostanza, quest'ultima, apertamente criticata dai funzionari di polizia intervistati dai media francesi.

BLOCCO AL TRAFFICO A TRAFORO MONTE BIANCO

Sono pochi i mezzi che stanno transitando in direzione Italia al traforo del Monte Bianco in queste ore a causa di un blocco da parte dei manifestanti con i gilet gialli. Il traffico è stato interrotto sull'autostrada A40 all'altezza di Passy, a circa 20 chilometri dal tunnel. Per le auto è stato predisposto un itinerario alternativo, mentre i tir vengono lasciati transitare a singhiozzo.

ASSALTO ALLA CASA DI UNA DEPUTATA

Una quarantina di gilet gialli, col volto coperto da passamontagna o caschi, hanno fatto irruzione ieri sera nella casa di famiglia di una deputata Lrem (La Republique en Marche, maggioranza di governo), Mireille Robert, nel sud-ovest della Francia, vicino a Tolosa. La proprietà viticola della deputata sorge a Limoux, in una zona molto isolata, è stata invasa dai gilet gialli che hanno gridato delle minacce contro i presenti e hanno poi dato fuoco ad alcune tavole prima di fuggire e dell'arrivo dei gendarmi. «Un gesto ignobile», ha twittato Benjamin Griveaux, portavoce del governo, che ha espresso «condanna senza ambiguità per questi comportamenti inaccettabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tutta la Francia, alle 15 di oggi si contavano circa 81mila persone in piazza, in occasione delle manifestazioni dei gilet gialli. Di queste, ottomila erano riunite a Parigi. Lo rendono noto i media francesi.