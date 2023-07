Gigi Hadid, chi è la modella arrestata per droga: età, altezza, fidanzato, malattia, misure

Gigi Hadid, modella e influencer statunitense, è stata arrestata per possesso e importazione di marijuana, appena arrivata alle Isole Cayman, arcipelago dei Caraibi, per trascorrere le vacanze.

Secondo il sito di gossip americano Tmz l’arresto è avvenuto alla dogana dell’aeroporto internazionale Owen Roberts, lo scorso 10 luglio, quando la 28enne è atterrata con un jet privato. La modella è finita davanti al giudice nel centro di detenzione delle Cayman: ha ottenuto la libertà su cauzione ed una multa di mille dollari, ma dovrà affrontare un processo. Ma chi è Gigi Hadid?

Biografia: chi è Gigi Hadid

Gigi Hadid, all'anagrafe Jelena Noura Gigi Hadid, è nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. È figlia dell'operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid e dell'ex modella olandese Yolanda Foster. Dal lato materno ha una sorellastra minore, Bella Hadid, e un fratello minore, Anwar Hadid, entrambi modelli di fama. Dal lato paterno ha altre due sorelle maggiori, Marielle e Alana. Dopo aver ottenuto il diploma nel 2012 al liceo di Malibù, si è trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla carriera da modella.

La carriera

Dal 2011 Gigi Hadid è sotto contratto con la IMG Models Worldwide. Oggi è una supermodella richiestissima dai più marchi prestigiosi e dalle più importanti riviste di moda del pianeta. In carriera ha sfilato per Marc Jacobs, Chanel, Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Jeremy Scott, Tom Ford, Anna Sui, Dolce & Gabbana, Moschino, Max Mara, Emilio Pucci, Balmain e H&M. Ha anche preso parte - oltre a una serie infinita di campagne pubblicitarie - al Victoria's Secret Fashion Show del 2017.

Misure

Gigi Hadid è alta 180 centimetri, il suo peso è 57 chilogrammi e le sue misure sono 86-64-89 cm.

La malattia

Hadid ha rivelato nel 2014 che le è stata diagnosticata la tiroidite di Hashimoto, una patologia cronica autoimmune che attacca e danneggia la ghiandola tiroidea, causando una riduzione dei suoi livelli di ormone tiroideo con conseguenti disturbi del metabolismo e della crescita. La malattia colpisce principalmente le donne e può essere associata ad altre malattie autoimmunitarie.

Vita privata e fidanzato

Gigi Hadid si è legata sentimentalmente al cantante inglese dei One Direction Zayn Malik alla fine del 2015. I due si sono lasciati nel novembre 2018, dopo tre anni di fidanzamento, per poi tornare insieme a dicembre 2019. Il 19 settembre del 2020 è nata la loro primogenita, di nome Khai. La coppia si è separata nuovamente nell’ottobre 2021, dopo che Yolanda Hadid, madre di lei, ha accusato il cantante di averla aggredita verbalmente e fisicamente durante un litigio familiare.

Malik di recente è tornato a parlare di quell'incidente. La star ha dichiarato di non contestare le accuse di molestie compitue ai danni della fidanzata e della madre di lei. In particolare ha confermato di aver afferrato e spintonato Yolanda.







L'arresto

All'areoporto Owen Roberts - lo scorso 10 luglio - gli agenti della dogana hanno passato allo scanner i suoi bagagli e hanno perquisito la donna, trovandole addosso una piccola quantità di marijuana e alcuni oggetti per assumerla. Hadid avrebbe dichiarato alle autorità che la sostanza era per uso personale, ma ciò non è bastato a evitare l'arresto.