Giappone, un milione di yen a bambino per le famiglie che lasciano Tokyo e vanno a vivere nelle zone rurali

Un milione di yen a bambino per ogni famiglia che lascerà Tokyo per trasferirsi in altre regioni che vivono un deperimento demografico. È la decisione presa dal governo giapponese: l'incentivo partirà da aprile. Un milione di yen (pari a circa 7.500 dollari) finalizzata anche alla riduzione della denisità abitativa della capitale nipponica.

Tokyo, un milione di yen per ogni bambino che lascia la città

Sebbene la popolazione di Tokyo sia diminuita per la prima volta lo scorso anno - una tendenza in parte attribuita alla pandemia di coronavirus - il governo ritiene che si dovrebbe fare di più per ridurre la densità di popolazione della città e incoraggiare le persone a iniziare una nuova vita in zone "fuori moda" del paese. Zone colpite dall'invecchiamento e dal calo della popolazione e dalla forte spinta migratoria soprattutto dei giovani verso la Capitale, Osaka e altre grandi città.

A chi va l'incentivo

Il pagamento dell'incentivo sarà offerto alle famiglie che vivono nei 23 quartieri "core" di Tokyo e nelle vicine prefetture della cintura dei pendolari di Saitama, Chiba e Kanagawa. Per ricevere i benefici, le famiglie devono trasferirsi al di fuori della grande area della Capitale, anche se alcune potrebbero ricevere il denaro se si trasferissero in aree montuose che si trovano all'interno dei confini della città, come riferito dall'agenzia di stampa Kyodo.

I paletti

Ovviamente ci sono dei paletti, per evitare abusi. Riceverà l'incentivo ogni famiglia che vivrà nelle nuove case per almeno cinque anni e un membro della famiglia deve trovare lì un'occupazione o avere intenzione di aprire una nuova attività. Coloro che se ne andranno prima che siano trascorsi cinque anni dovranno restituire i contanti.

Gli obiettivi

I funzionari sperano che le generose somme offerte incoraggino le famiglie con bambini fino a 18 anni a rivitalizzare le regioni e ad allentare la pressione sullo spazio e sui servizi pubblici nella grande Tokyo, la più grande metropoli del mondo con una popolazione di circa 35 milioni di abitanti,. Il governo spera che 10.000 persone si siano trasferite da Tokyo alle aree rurali entro il 2027.