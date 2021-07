Giappone, verso allargamento stato di emergenza: altre tre prefetture e Osaka

Il Giappone si prepara ad allargare lo stato di emergenza, attraverso l'annuncio del premier Yoshihide Suga, a tre prefetture che circondano l'area metropolitana di Tokyo oltre ad Osaka (ovest). Lo stato di emergenza interesserà, oltre ad Osaka, le prefetture di Saitama, Kanagawa e Chiba e sarà in vigore dal due al 31 agosto. Allo stesso tempo, verrà prorogato fino al 31 agosto nella capitale e sull'isola di Okinawa.

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Tamponi, navette e prenotazioni: ecco com'è la vita da... ALTRI SPORT Tokyo 2020, vela: Tita-Banti ancora in vetta nei Nacra 17, per Mattia... LE MISURE Variante Delta, prorogata stretta sugli ingressi in Italia: Speranza...

Tokyo 2020, le speranze azzurre di sabato 31 luglio: Quadarella per il riscatto e Camboni per la storia

Misure di emergenza, ma meno stringenti, verranno introdotte in altre cinque zone, inclusa l'isola di Hokkaido. Ieri, come è noto, i casi giornalieri di coronavirus in Giappone hanno superato quota 10mila per la prima volta dall'inizio della pandemia e nella capitale i nuovi casi di contagio hanno raggiunto un record - il terzo consecutivo - a quota 3.865. A Tokyo le infezioni giornaliere sono raddoppiate rispetto alla settimana scorsa e secondo le autorità sanitarie potrebbero arrivare a 4.500 entro due settimane.

La voga veneta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ad agosto gli assoluti sul lago di Santa Croce