Giappone, la principessa Mako convolerà a nozze entro fine anno

Entro la fine dell'anno la principessa Mako convolerà a Nozze. Il matrimonio della nipote dell'Imperatore del Giappone Naruhito, sono state anticipate dai media giapponesi secondo cui non sarebbe prevista una cerimonia sullo stile che concerne la famiglia reale, e la stessa principessa avrebbe optato per non ricevere l'indennizzo governativo previsto alle donne della casa imperiale.

APPROFONDIMENTI IL PRESIDNETE Afghanistan, atto finale. Biden: «Basta guerre, ci sono nuove... IL CASO «A Bridge gli italiani barano», bufera al campionato... LA RIVELAZIONE Mitterand e il flirt segreto con una studentessa che aveva 50 anni...

Nel novembre 2017, Mako e l'ex compagno di università, il cittadino borghese Kei Komuro, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale tramite l'Agenzia imperiale. Successivamente i media giapponesi avevano raccontato delle difficoltà finanziarie della famiglia e dei prestiti di dubbia provenienza ottenuti dalla madre di Komuro. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2018, la stessa principessa 29enne, tramite l'agenzia della Casa reale, si era trovata costretta a rettificare il programma, citando 'la mancanza di un'adeguata preparazione per un evento di tale portata', e scusandosi con l'opinione pubblica.

Lo scorso novembre, il principe Akishino, papà di Mako e fratello minore dell'attuale sovrano, si era detto favorevole al matrimonio della figlia primogenita, mettendo fine alle perplessità sollevate dopo il fidanzamento e il controverso rinvio delle nozze. In aprile lo stesso Komuro - che sta seguendo un percorso di studi negli Stati Uniti per ottenere una specializzazione in legge - si era impegnato a restituire personalmente la somma di denaro. In base alle attuali norme del trono del Crisantemo - la più antica monarchia ereditaria al mondo senza aver subito interruzioni, le donne sono escluse dalla linea di successione, e se sposano un borghese le principesse perdono anche l'appartenenza alla famiglia imperiale.