Almenosono, la capitale del Giappone , nella prima settimana di agosto a causa delle temperature roventi che hanno fatto seguito a una stagione delle piogge più lunga del previsto. Nel 90% dei casi le vittime, tra 40 e i 90 anni di età, si trovavano all'interno delle loro abitazioni senza il regolare uso dei condizionatori. Negli ultimi giorni la colonnina di mercurio si è tenuta abbondantemente sopra i 35 gradi in molte aree dell'arcipelago, raggiungendo i 37 grandi nella grandi metropoli. Le condizioni atmosferiche preoccupano anche gli organizzatori dellee lediche si terranno rispettivamente tra il 24 luglio e il 9, e dal 25 agosto al 6 settembre delL'Agenzia meteorologica nazionale ha avvisato del verificarsi di possibili cambiamenti atmosferici a causa del progressivo aumento delle temperature, che comprendendo fenomeni temporaleschi e raffiche di vento. Un editoriale del quotidiano Mainichi a inizio settimana, ha fatto notare come lo scorso anno, tra giugno e settembre, le vittime dell'eccessivo caldo estivo abbiano superato di poco quota 1.500 persone in tutto il paese, una cifra comparabile aquella di un disastro naturale. Le condizioni atmosferiche preoccupano anche gli organizzatori delle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo che si terranno rispettivamente tra il 24 luglio e il 9 agosto, e dal 25 agosto al 6 settembre del 2020.