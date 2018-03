Abu Mazen offende l'ambasciatore Usa: «Figlio di p......»

di Franca Giansoldati

Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas ha insultato pesatamente l’ambasciatore americano David Friedman apostrofandolo così: «figlio di puttana», un epiteto piuttosto inconsueto per il felpato linguaggio diplomatico ma che stavolta è indicatore del clima di tensione venutosi a creare tra palestinesi e americani dopo la decisione del presidente Trump di spostare la ambasciata americana a Gerusalemme. Il trasferimento è previsto tra due mesi, a maggio.A provocare l’ira di Abu Mazen una frase pronunciata dal diplomatico americano presa come una provocazione aperta a proposito della legittimità dei coloni di costruire case e allargarsi sulla propria terra. Immediata la reazione del rappresentante dell’Autorità palestinese. «Figlio di puttana, i coloni stanno costruendo sulla loro terra?» Lo scambio a distanza è avvenuto a Ramallah ed è stato ripreso immediatamente dai corrispondenti locali. Abbas ha anche lanciato strali contro la decisione di spostare l’ambasciata e di tagliare i fondi che erano stati previsti per l’Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi. Nel discorso Abbas ha anche condannato Hamas per continuare a pianificare atti di terrorismo.