Covid, la Germania ai tedeschi: «Informatevi sui contagi prima di andare in vacanza»

Prima di partire per le vacanze, informatevi. È questo l'appello che è arrivato dalle autorità tedesche preoccupate dalla diffusione della variante Delta del Covid. «Mi rivolgo a tutti coloro che stanno per intraprendere un viaggio perché si informino con attenzione sui dati delle infezioni, accettino la possibilità di sottoporsi a test e prendano sul serio gli obblighi di quarantena», ha dichiarato all' Handelsblatt il ministro della Salute della Germania Jens Spahn. «Così le vacanze estive non si tradurranno in un autunno di preoccupazioni». Per Spahn si possono fare i viaggi stabiliti «ma è una storia diversa per quei paesi già duramente colpiti dalla variante Delta», dove il rischio di contrarre il virus e riportarlo a casa è significativamente più alto.

Nella situazione attuale, «i numeri dei contagi calano e aumentano quello dei vaccinati. C'è motivo di avere fiducia. Ma la pandemia non è ancora finita, né qui né in altri Paesi del mondo. Ci muoviamo ancora su ghiaccio sottile». Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag, in vista del Consiglio europeo di oggi.