Germania, sparatoria a Halle: il killer scende dall’auto e apre il fuoco

Ecco le terribili immagini della Halle , in Germania : è un video amatoriale girato con un telefonino a documentare la scena: l’attentatore scende dall’auto e apre il fuoco. Le prime testimonianze raccolte dagli investigatori raccontano di diversi colpi d'arma da fuoco sparati e del lancio di una bomba, forse una granata, contro il cimitero ebraico non lontano dalladella città di Halle Dalle immagini si vede un uomo «vestito con abiti da militare», raccontano i testimoni, che avrebbe sparato a una passante e poi avrebbe compiuto un attacco a un fast food kebab non proprio vicino alla, dato che dista circa 500 metri. ​La persona fermata sarebbe «un tedesco bianco» e «le prime tracce portano al Burgeland, in Austria»: lo scrive il sito della Frankfurter Allgemeine Zeitung citando «ambienti della coalizione» di governo della sassonia-Anhalt, la regione ex-Ddr dove si trova Halle.Sono almeno due le persone morte nell'attentato davanti a una: si tratta di un uomo colpito vicino a un fast food kebab e di una donna colpita vicino ad una fermata del tram. Una persona sarebbe stata arrestata, mentre sarebbero in fuga, a piedi, i due assalitori che hanno portato il terrore a