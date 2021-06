Germania, il programma per il clima: aumento del prezzo della benzina e limite a 130 in autostrada

Limite in autostrada a 130 km/h e aumento del prezzo della benzina di 16 centesimi. Sono solo due dei punti del programma "auto" dei Verdi in Germania, partito guidato da Annalena Bearbock, candidata alla Cancelleria dopo che Angela Merkel lascerà l'incarico a settembre. Il provvedimento fa parte di un pacchetto di protezione del clima: secondo il magazine tedesco "Automobilwoche", questi due punti sono compresi nella bozza del documento programmatico che verrà presentata al congresso dei Verdi a metà giugno. «Ad inizio anno c'è già stato un aumento del prezzo di 6 centesimi, perché per la prima volta è stato introdotto anche il costo della CO2 sulla benzina - ha detto la Baerbock durante l'incontro Bild The Right Questions - ma questo aumento deve essere fatto passo dopo passo».

Anche l'altro leader del partito dei Verdi, Habeck, si era espresso favorevolmente nei confronti di questo provvedimento che prevede una nuova tariffazione della CO2. La Baerbock ha anche ribadito l'intenzione dei Verdi di introdurre un limite di velocità di 130 chilometri orari sulle autostrade. «Vorremmo introdurre questo nel prossimo Governo federale», ha detto facendo riferimento a studi che hanno dimostrato che tale limitazione renderebbe più sicuro il traffico.