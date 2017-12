Paura in Germania, pacco bomba: evacuato mercatino di Natale

La polizia tedesca ha rinvenuto un ordigno esplosivo o incendiario nel pacco sospetto trovato nel centro di Potsdam, dove le forze dell'ordine erano state chiamate ad intervenire per una segnalazione. Le forze di sicurezza hanno evacuato la zona, che comprende anche quella del mercatino di Natale della città.

La polizia di Potsdam sta comunicando via Twitter: «Il sospetto è confermato. La zona del centro di Potsdam deve essere evacuata! Per favore ascoltate i nostri avvisi col megafono», si legge sull'avviso che dà conferma del ritrovamento di materiale esplosivo nella cittadina. In un tweet precedente, la polizia aveva scritto che anche la zona del mercatino di Natale è coinvolta.

