Pedofili in Germania, una rete di oltre 400mila scoperta su Darknet

Smascherata dall'Anticrimine in Germania una rete internazionale di pedofili che condivideva sul web materiale pedopornografico. Non era però accessibile a tutti, ma solo a chi ne faceva parte. Infatti i contenuti erano inseriti all'interno di Darknet, una comunità online privata. Nello specifico, il nome di quella utilizzata dai pedofili si chiamava Boystown: contava 400mila adepti ed era aperta dal 2019. Il nome non era stato probabilmente scelto a caso. Boystown è anche un'organizzazione no profit in Nebraska che si occupa dell'educazione dei bambini.

