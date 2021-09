Germania, ritrovato ordigno bellico inesploso, bloccati alcuni seggi a Wuppertal

In Germania è stato ritrovato un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale inesploso che ha bloccato alcuni seggi delle elezioni federali tedesche a Wuppertal. Agli elettori di cinque seggi che si trovano in un raggio di 500 metri della bomba è stato infatti chiesto di non recarsi per il momento a votare e di rimanere a casa. Gli artificieri stanno lavorando per completare il disinnesco dell'ordigno e prevedono di completare il lavoro per la tarda mattina.

Una volta completato, fanno sapere le autorità della città tedesca, gli elettori potranno recarsi ai seggi, che rimarranno aperti fino alle 6 del pomeriggio. L'ordigno rimasto inesploso per oltre 80 anni è stato ritrovato la notte scorse, non lontano dal fiume Wupper. Nel corso della notte sono state evacuate le case della zona, con circa 1500 persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.