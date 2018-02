Metalmeccanici, aumenti del 4,3% e settimana da 28 ore per assistenza

STOCCARDA - La Germania ha un nuovo contratto di riferimento per i lavoratori metalmeccanici ed elettrici, con un aumento salariale del 4,3%. Nella notte è stato raggiunto a Stoccarda l'accordo pilota per il Baden-Wuerttenberg relativo alla vertenza dell' Ig Metall, il potente sindacato che rappresenta l'industria siderurgica ed elettrica. A partire da aprile, i salari vedranno un aumento del 4,3%. Ma la vera svolta è l'intesa sulla settimana da 28 ore (invece che da 35), che sarà concessa ai dipendenti del settore per una durata di tempo fino a due anni, a semplice richiesta dell'interessato, nei casi in cui serva tempo libero per assistere anziani e bambini. L'accordo farà da apripista per il comparto, che a livello nazionale vede 3,9 milioni di impiegati.

