Germania, tra i segreti militari intercettati dalla Russia anche dettagli sull'esercito britannico: cosa è successo

Si complica ulteriormente la situazione dell'Ucraina nella guerra contro la Russia. Secondo quanto riportato dal "Telegraph", la Germania avrebbe accidentalmente fatto trapelare segreti militari al Cremlino per mezzo di una registrazione audio di una riunione in videoconferenza di alti ufficiali. Al centro della chiamata in questione, il no di Berlino alla consegna di missili a lungo raggio Taurus a Kiev, oltre ad alcune indiscrezioni sul ruolo della Gran Bretagna.

Russia e Germania, scoppia il caso intercettazioni. Mosca: «Coinvolgimento diretto dell'Occidente». Cyber attacco alla difesa russa

Le intercettazioni

Un'intercettazione pericolosa, sia per l'Ucraina che per la Germania.

Secondo quanto riportato su "The Telegraph", nel corso di una videoconferenza il capo della Luftwaffe avrebbe accidentalmente fatto trapelare segreti militari alla Russia, che potrebbero ora complicare la situazione sia per i tedeschi che per gli ucraini. Secondo il quotidiano inglese, l'uomo avrebbe raccontato agli ufficiali dell'aeronautica e ad un generale che ha chiamato dalla sua camera d'albergo come gli ufficiali britannici e francesi stavano consegnando gli Storm Shadows ai soldati ucraini. Il tutto, insieme alla rivelazione sulle truppe britannche, al momento «a terra». Le registrazioni della chiamata, trasmesse da un dirigente della televisione statale russa, hanno da subito destabilizzato la Germania, che ha attaccato il presidente Vladimir Putin per la mossa adottata. A complicare le cose, le dichiarazioni di Ingo Gerhartz, che nel corso della telefonata aveva discusso della possibile consegna dei missili tedeschi Taurus, più precisi degli Storm Shadows: «Se ci vengono chiesti i metodi di consegna, so come fanno gli inglesi. Lo fanno completamente in termini di “reach-back”. Hanno diverse persone sul posto». Non solo Germania e Ucraina quindi. A finire al centro dello scandalo ci sarebbe quindi anche la Gran Bretagna. Un altro partecipante alla chiamata - forse il generale di brigata Frank Graefe - avrebbe poi aggiunto anche dettagli sull'addestramento delle truppe ucraine sul suolo tedesco, pronte a tornare in patria. «La giusta linea d'azione sarebbe poi che la Gran Bretagna prendesse il comando. Immaginate il tumulto se i media lo scoprissero», avrebbe confessato l'uomo.

Cosa è successo

Secondo Roderich Kiesewetter, un politico dell'opposizione tedesca, quanto successo sarebbe da ricondurre ad un agente dei servizi segreti russi, unitosi alla chiamata degli ufficiali delle Luftwaffe. Un fatto, questo, considerato «molto grave» anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha ordinato un'indagine per appofondire la questione della fuga di notizie. Nella chiamata, gli ufficiali avrebbero anche discusso sui missili Taurus, che potrebbero eventualmente colpire il ponte di Kerch tra la terraferma russa e la penisola di Crimea occupata. La prova, questa, che la Germania si stava preparando da tempo alla guerra contro la Russia. O almeno, secondo Dmitry Medvedev, ex presidente russo. Ma oltre ai segreti militari rivelati, quello che preoccupa della chiamata intercettata è il livello di sicurezza della Germania. Quella di venerdì, infatti, è stata una delle peggiori violazioni della sicurezza del Paese dai tempi della Guerra Fredda. «La questione è se si tratti di un incidente isolato o di un problema di sicurezza strutturale», ha detto all'agenzia di stampa tedesca RND Konstantin von Notz, un membro dei Verdi.

Le reazioni

Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha accusato il Presidente russo Vladimir Putin di cercare di «destabilizzare» il Paese, in seguito alla diffusione da Mosca di scambi confidenziali tra ufficiali tedeschi sulle forniture di armi all'Ucraina. «Si tratta semplicemente di usare questa registrazione per destabilizzare» e minare «l'unità» della Germania. «L'obiettivo è chiaramente quello di minare la nostra unità, di seminare divisione politica in patria, e spero sinceramente che Putin non ci riesca e che rimarremo uniti», ha spiegato. Il ministero della Difesa tedesco ha confermato che la registrazione è autentica e che è stata «intercettata». Il contenuto è molto imbarazzante per la Germania, poichè Berlino si rifiuta ufficialmente di consegnare gli armamenti a Kiev, sostenendo che c'è il rischio di un'escalation della guerra. Inoltre, gli ufficiali rivelano dettagli su come il Regno Unito e la Francia stiano aiutando l'esercito ucraino a utilizzare i missili Scalp.