Due persone sono state aggredite con un coltello e ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto. I due feriti hanno 45 e 68 anni e sono stati trasportati in ospedale per i soccorsi.

