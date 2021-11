Lockdown in Germania, il ministro della Salute: «Non lo escludo». Nuovo record: 45.326 casi e 309 morti

In Germania peggiora la situazione della pandemia. Nuovo record del tasso di incidenza settimanale dei contagi da Covid: secondo il Robert Koch Institute, oggi ogni 100mila abitanti si registrano 399.8 casi, contro i 312.4 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.326 casi e 309 morti, per un totale rispettivamente di 5.430.911 contagi e 99.433 decessi dall'inizio della pandemia.

APPROFONDIMENTI MONDO Baviera, stop ai mercatini di Natale a causa del Covid L'ALLARME Covid Germania, il ministro della Salute: «A fine inverno i... GERMANIA La disperazione di Angela Merkel: «La situazione è... MONDO Germania, il Covid dilaga: Berlino pronta a mobilitare i militari

Il ministro Spahn: «Non possiamo escludere lockdown»

«La situazione in alcuni stati tedeschi è davvero drammatica, non possiamo escludere nessuna misura, incluso il lockdown». Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, intervistato dall'emittente radiofonica Dlf. Il Dipartimento di Stato sconsiglia agli americani di recarsi in Germania e Danimarca, a causa del balzo dei casi di Covid-19. Per tutti e due i paesi il livello di allerta è a 4, ovvero 'do not travel'.