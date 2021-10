Germania, auto piomba su gruppo di scolari: tre bambini gravemente feriti

Drammatico incidente questa mattina a Witzenhausen, cittadina dell'Assia, lander nel cuore della Germania. Intorno alle 8 un uomo alla guida di un'auto per motivi in fase di accertamento ha travolto un gruppo di bambini che stavano andando a scuola. Due ragazzine e un ragazzino di età compresa tra i sette e i nove anni sono rimasti gravemente feriti e trasportati in eliambulanza in ospedale.

Anche l'autista, 30 anni, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale. Sotto choc gli altri bambini che hanno assistito all'incidente, subito assistiti da uno psicologo. Dalle prime ricostruzioni non dovrebbe trattarsi di un attentato terroristico. «L'automobile, un'utilitaria - racconta il portavoce della polizia - per cause in via di accertamento è uscita di strada, ha percorso alcuni metri sul marciapiede e ha centrato il gruppo di 5 studenti che stava aspettando di entrare nella scuola elementare». Dei tre feriti gravi, uno è stato tirato fuori da sotto l'auto dove era rimasto incastrato. Un altro è stato invece scaraventato dall'urto contro un muro.