Germania, poliziotto spara e uccide un ragazzo di 16 anni. «Ha aggredito gli agenti con un coltello»

In Germania, a Dortmund, la polizia ha sparato a un 16enne, che è morto poco dopo in ospedale. Lo riportano i media tedeschi. Secondo quanto riferito a Bild da un portavoce della polizia, il ragazzo avrebbe «aggredito gli agenti con un coltello».

Ragazzo ucciso da un agente, la ricostruzione

La polizia è stata chiamata a Holsteiner Strasse intorno alle 16:25. Non è ancora chiaro quanti colpi siano stati sparati e se sia stato più di un agente di polizia a sparare. Il 16enne è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo durante un'operazione di emergenza. Per ragioni di neutralità, le indagini non sono più svolte dalla polizia di Dortmund, ma dalla polizia di Recklinghausen.