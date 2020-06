Un altro afroamericano ucciso dalla polizia a Tacoma: il video che indigna gli Usa

Al caso George Floyd, ucciso a Minneapolis si da un poliziotto che l'ha soffocato a terra stringendogli il collo con un ginocchio, si aggiunge quello di Manuel Ellis. E' infatti spuntato l'ennesimo drammatico video che sciocca l'America: un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington.

A girarlo - secondo il New York Times - una donna che si trovava dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare: «Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!».

On March 3rd, #ManuelEllis died at the hands of four Tacoma police officers.

Thursday, Manuel’s death was ruled a homicide. The cause: hypoxia — a lack of oxygen reaching body tissues — due to physical restraint. #ICantBreathe

New video has emerged: pic.twitter.com/M7zATj6Jof

— Nick Knudsen 🇺🇸 #DemCast (@DemWrite) June 5, 2020