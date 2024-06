«Giù le mani da mia moglie». Non è la prima volta che George Clooney difende la moglie Amal, dopotutto la nota avvocata dei diritti civili nel passato si è messa addirittura contro l’Isis. Questa volta l’attore premio Oscar deve proteggerla dagli esponenti del suo stesso partito, che sostiene sia con generosi finanziamenti che con il proprio tempo. Secondo quanto hanno riferito al Washington Post almeno tre testimoni, l’attore avrebbe addirittura afferrato il telefono e protestato con toni alquanto irritati contro il presidente Biden in persona. Una seconda grana per il divo di Hollywood che aveva già avuto problemi anche con la Russia: il Cremlino infatti ha deciso di rendere illegale la fondazione dell’attore e della moglie per aver invocato azioni legali internazionali contro i giornalisti russi che diffondono la propaganda .

LA RICOSTRUZIONE

La telefonata infuriata di Clooney che ha un enorme peso specifico all’interno del partito democratico, risalirebbe al 20 maggio, e pare che da quel momento le acque intorno ad Amal si sarebbero calmate. La star avrebbe chiamato quando Biden fece intendere che stava prendendo in considerazione l’idea di applicare sanzioni contro i membri della Corte Penale Internazionale, di cui la signora Clooney è una dei consulenti più attivi e rinomati. La posizione del presidente arrivata in seguito alla richiesta del tribunale dell’Aia di un mandato di cattura nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant (nello stesso atto è previsto un mandato di cattura anche per i leader di Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh e Diab Ibrahim Al Masri). Una decisione a cui la Corte era arrivata dopo una lunga indagine condotta da sei giuristi, fra i quali anche Amal Clooney, che hanno bollato come «crimini contro l’umanità» sia l’operato degli israeliani a Gaza, sia di Hamas contro Israele: «Non accetto che nessun conflitto sia al di fuori della portata della legge, né che nessun colpevole sia al di sopra della legge – aveva scritto Amal Clooney, in un comunicato personale che accompagnava la sentenza della Corte – Perciò sostengo il passo storico che il Procuratore della Corte penale internazionale ha compiuto per rendere giustizia alle vittime delle atrocità in Israele e Palestina».

LA REAZIONE

Negli Stati Uniti però, sia il presidente Biden che numerosi altri politici avevano reagito negativamente e con forza al verdetto, affermando che suggeriva «una falsa simmetria tra Israele, un Paese che risponde a un brutale attacco terroristico, e Hamas, il cui obiettivo è l’eradicazione di Israele». E la prima reazione di Biden è stata appunto di ipotizzare delle sanzioni contro la Corte e i suoi rappresentanti. Una reazione che però dopo pochi giorni – in seguito alla telefonata di George Clooney? – si è attenuata, e difatti il portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che le sanzioni contro la Corte penale internazionale non sono «la risposta giusta», e che il presidente lavorerà con il Congresso su «altre strade» per affrontare l’«eccesso» della Corte. Certo è che sabato prossimo, il 15, l’attore parteciperà a una grande festa a Los Angeles par la raccolta di fondi per la Campagna di Biden. Alla festa sarà presente anche l’attrice Julia Roberts, il popolarissimo conduttore di un talk show Jimmy Kimmel, e i due ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton. L’incrocio fra il partito democratico e il mondo di Hollywood è cosa ben nota, tant’è che il rivale di Biden, Donald Trump, fa sempre fatica a trovare celebrità che partecipino ai suoi comizi. Ma fra i vip di Hollywood, Clooney e la moglie Amal sono quelli politicamente più attivi e il loro supporto è poco meno che indispensabile per un politico che voglia conservare credibilità sul quel fronte.