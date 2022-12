Il principe George e Charlotte al Christmas Carol, Re Carlo e il discorso: il Natale della Royal Family (che torna a Sandringham)

Per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, la Royal Family celebrerà il Natale a Sandringham. L'ultima volta che la famiglia reale ha trascorso le feste nella tenuta di Norfolk è stato nel 2019. Ma per i reali di Londra non sarà un Natale come gli altri perché sarà il primo senza la regina Elisabetta, morta a settembre a 96 anni. La famiglia parteciperà a un servizio mattutino presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, salutando i fan prima della cena di famiglia a base del tradizionale tacchino. Il re Carlo e Camilla saranno raggiunti dal principe William e dalla principessa del Galles Kate Middleton e dai loro figli George, Charlotte e Louis, dalla principessa reale e dalla sua famiglia, e dal conte e dalla contessa di Wessex e dai loro figli. Il duca di York e la sua ex moglie Sarah, duchessa di York, sono nella tenuta, ma i media inglesi si interrogano sulla possibile (ma difficile) apparizione pubblica del contestato Andrew.

Il messaggio di Natale di Re Carlo

Re Carlo intanto ha registrato il suo primo messaggio di Natale all'inizio di questo mese nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Gli inglesi lo vedranno però solo oggi, quando andrà in onda. Un discorso che toccherà sicuramente la perdita della mamma e la difficile eredità raccolta in un momento delicato per Londra e per tutto il mondo. Nel discorso si vedrà il Re davanti a un grande albero di Natale addobbato con pigne e ornamenti in carta e in vetro. Un cambio di scenografia rispetto a quanto invece aveva abituato la regina: nei messaggi registrati tradizionalmente sarebbe stata circondata dalle foto della sua famiglia.

George e Charlotte cantano davanti a mamma Kate

Nel frattempo, il principe George e la principessa Charlotte sono stati visti cantare alla funzione natalizia supervisionato dalla mamma. Il servizio è stato filmato all'Abbazia di Westminster all'inizio di questo mese, ma è stato trasmesso alla vigilia di Natale.