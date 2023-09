Genitori vendono casa e ritirano i figli da scuola per un viaggio on the road: «Avranno un'istruzione migliore»

Vendere tutto e partire per un viaggio on the road. Se per molti è un sogno, per una famiglia di Swindon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, è diventata la realtà. Dopo aver venduto la propria casa e aver ritirato i tre figli da scuola, Carl e Ruth Jackson hanno infatti deciso di partire per dare ai propri bambini «un'istruzione di maggior valore».

La storia

Se dopo il covid moltissimi hanno pensato di lasciare tutto e partire per un lungo viaggio in giro per il mondo, pochi però sono stati quelli che l'hanno fatto veramente. Tra questi, c'è la famiglia Jackson. Dopo aver messo in vendita la propria casa nel luglio del 2022, Carl e Ruth Jackson hanno infatti investito una parte delle 535.000 sterline ricavate per acquistare un camper, con l'obiettivo di girare tutta l'Europa continentale. Ritirati i tre figli da scuola - Maisie (11 anni), Pippa (10 anni) e Marley (5 anni) -, la famiglia è quindi partita per il lungo viaggio. 28 i paesi visitati «senza rimpianti», come ammesso dai genitori, che ritengono che i loro figli abbiano imparato di più durante i viaggi che a scuola.

Senza una meta precisa, i cinque sono partiti senza alcuna prenotazione: Francia, Belgio, Scandinavia, Lapponia, Finlandia, Grecia e Italia, per poi arrivare anche in Australia e a Bali. «Abbiamo seguito il nostro naso.

Bambini che sono stati comunque istruiti a distanza, anche grazie all'aiuto della scuola che frequentavano prima del grande viaggio. «I bambini ne hanno amato ogni minuto. Hanno amato incontrare persone diverse e provare tutti i tipi di cibi diversi. Hanno visto la diversità in tutte le forme, compreso il tempo».

Dopo aver trascorso gran parte dell'anno viaggiando, i Jackson sono tornati a casa il mese scorso. Oltre ai paesi già citati, i Jackson hanno visitato anche Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Croazia, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria, Turchia, India, Bulgaria, Spagna e Portogallo, documentando tutto sul loro profilo Instagram.