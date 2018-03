Gemellini nascono uno bianco e uno nero: "Non sono diversi, sono unici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno ha la, l'altro èma sonoLucas e Levi sono i figli di Teegan Wardill, una 30enne di Townsville, in Australia che ha mostrato al mondo il suo piccolo miracolo della. I due bambini, infatti, nonostante siano gemelli hanno due carnagioni e colori molto diverse.Lucas è biondo, con gli occhi azzurri e ha una pelle molto chiara, mentre Levi ha i capelli castani, gli occhi scuri e la sua carnagione è ambrata. La motivazione è nelle diverse origini dei genitori: la mamma è chiara come il piccolo Lucas, mentre il papà dei bimbi è di origini indiane, per questo Levi ha i suoi stessi colori.«Io e Justin, mio marito abbiamo scoperto la loro diversità alla 19esima settimana, durante l'ecografia 3D», ha raccontato la mamma al Mirror, spiegando quello che è un evento molto raro, ma non insolito. I due sono due gemellini "unici", come ha tenuto a precisare la mamma: «Non sono diversi, ma unici nel loro modo di essere».