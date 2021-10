Gb, contagi ritornano a quota 40.000: mentre morti toccano i 263, appesantiti da ritardi statistici

La Gran Bretagna non trova pace. Tornano sopra quota 40.000 dopo due giorni di pausa, seppur di poco, i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito, indicati oggi a 40.954, mentre i morti risalgono a 263, seppure appesantiti dal ritardo statistico di parte dei dati relativi al weekend non conteggiati l'altro ieri e ieri, quando erano scesi a 38. Resta invece sotto il livello di guardia il totale dei ricoveri in ospedale, incrementatisi da 8200 a 8600 circa, ma lontano dai picchi di 39.000 registrati all'epoca delle ondate dei mesi scorsi grazie all'effetto barriera attribuito al doppio vaccino somministrato finora nel Paese all'80% della popolazione over 12.

Il trend settimanale dei nuovi casi, su una media di tamponi compresa fra gli 800.000 e il milione al giorno, si conferma peraltro in leggero calo per la prima volta da un mese secondo i dati ufficiali (-0,4%). Un elemento che al momento incoraggia il governo di Boris Johnson a restare fermo malgrado tutto nella decisione di non passare al piano B anti Covid: ossia al ripristino parziale di alcune delle restrizioni revocate sul larga scala fin dal 19 luglio, con il ritorno all'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici più affollati e a un'indicazione diffusa al lavoro da casa, oltre che con l'introduzione di una versione light del Green Pass vaccinale. Al riguardo, un portavoce di Downing Street ha ribadito oggi che l'esecutivo Tory continua viceversa a scommettere per ora sul suo piano A: vale a dire a un rilancio dei test e soprattutto dei vaccini, a cominciare dalla terza dose a tutte le persone vulnerabili o sopra i 50 anni e dalla somministrazione dall'unica dose autorizzata sull'isola agli scolari fra i 12 e 15 anni.

Pur non senza predicare cautela e avvertire che «è ancora presto per trarre conclusioni» positive sul lieve calo settimanale della curva dei contagi. Fra gli esperti, intanto, c'è chi insiste sulla necessità di valutare un passaggio in tempi rapidi al piano B, anche se due documenti governativi trapelati nelle scorse ore indicano in circa 18 miliardi di sterline il costo che potrebbe pesare sul Paese in caso di ritorno al lavoro da casa generalizzato; e stimano solo un modestissimo impatto sulla riduzione dei casi in caso di attuazione di un Green Pass come quello considerato accettabile oltre Manica (limitato a discoteche, concerti o eventi sportivi). Non mancano d'altronde specialisti che iniziano a essere più ottimisti sull'esito dell'intensificazione del piano A come il professor Anthony Harnden, epidemiologo e vicepresidente del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), secondo cui la nuova accelerata sui vaccini starebbe in effetti aiutando a «vincere la battaglia» contro il Covid nel Regno Unito anche senza nuove restrizioni.