Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno dell'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un bilancio di morti e feriti che continua drammaticamente a crescere ora dopo ora. Venticinque morti palestinesi e circa mille feriti (per lo più intossicati da gas lacrimogeni):

questo il bilancio provvisorio dei violentissimi scontri in corso da stamane al confine fra Gaza ed Israele. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Gli ospedali di Gaza stanno intanto lanciando appelli alla popolazione affinché giunga in massa per donare sangue.

Riunione Lega araba. È stata convocata per mercoledì prossimo al Cairo una riunione straordinaria della Lega Araba per discutere del trasferimento dell'ambasciata Usa in Israele a Gerusalemme. Lo hanno riferito i media ufficiali egiziani, citando una fonte diplomatica araba. La riunione, ha precisato la fonte, sarà a livello di rappresentanti permanenti dei paesi membri della Lega Araba e avrà l'obiettivo di «contrastare la decisione illegale degli Stati Uniti di trasferire la loro ambasciata a Gerusalemme».



No dell'Amp. «La dichiarazione relativa a Gerusalemme del presidente degli Stati Uniti e la sua decisione di trasferirvi la ambasciata Usa il 14 maggio sono una flagrante violazione del diritto internazionale ed un gesto irrispettoso verso i valori centrali di giustizia e di moralità »: lo ha detto il premier dell'Anp Rami Hamdallah rilevando che proprio domani i palestinesi ricorderanno solennemente la ricorrenza della Nakba.

L'esercito già ieri ha inviato rinforzi in vista delle proteste e oggi ha risposto aprendo il fuoco al lancio di pietre, molotov e al tentativo di sfondare la barriera difensiva. La cerimonia di inaugurazione dell'ambasciata americana - condannata da larga parte della comunità internazionale - si terrà alle 16 ora locale (le 15 in Italia) alla presenza della foltissima delegazione arrivata da Washington (ci sono anche Ivanka Trump e il marito Jared Kushner) e dell'intera leadership dello Stato ebraico. Donald Trump, che ha definito su Twitter quello di oggi come «un grande giorno per Israele», potrebbe intervenire in collegamento. Mentre il capo di al Qaeda Ayman al Zawahiri, in un messaggio video intitolato 'Anche Tel Aviv è terra di musulmanì, ha invocato il jihad contro gli Stati Uniti e Israele e invitato i musulmani a prendere le armi.La nuova ambasciata americana a Gerusalemme verrà inaugurata oggi, in una cerimonia che vedrà la presenza di circa 800 persone. Un evento che coincide con il 70esimo anniversario dell'indipendenza d'Israele e sancisce il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Ivanka Trump, il marito Jared Kushner e il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin sono in Israele per partecipare all'apertura dell'ambasciata. Dagli Stati Uniti è partita una foltissima delegazione, 250 persone, che oltre al vice segretario di Stato John Sullivan, annovera anche senatori, deputati, governatori e esponenti della comunità ebraica americana. La cerimonia si svolge in un clima di forte tensione, con la prevista mobilitazione dei palestinesi della Striscia di Gaza e Cisgiordania per contestare l'inaugurazione della sede diplomatica americana, che arriva meno di sei mesi dopo la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale israeliana.