Mancano ancora i dettagli, ma il quadro generale della proposta israeliana illustrata dal presidente Biden ricorda molto da vicino quella definita «molto generosa» dal segretario di Stato Blinken e poi naufragata dopo che Hamas aveva apportato alcune importanti modifiche. Ora scende direttamente in campo Biden e la palla torna al gruppo islamico. Israele rilancia, riproponendo l’uscita per un tempo limitato delle sue truppe dalle aree popolate dalla Striscia e una serie di altre concessioni. Oggi come allora il piano prevede una road map in tre fasi distinte, la prima si articola in sei settimane di cessate il fuoco, con la liberazione degli ostaggi più fragili, bambini, donne anziani, feriti, in cambio di prigionieri palestinesi, e il ritorno a casa dei gazawi sfollati dall’inizio della guerra.

Biden, il piano per fermare la guerra a Gaza: «Pace in tre fasi e il ritiro di Israele»

LA REAZIONE

Pochi minuti dopo l’annuncio di Biden con cui si dava atto della proposta formulata da Israele, Netanyahu– che in serata ha ricevuto anche l’invito a parlare davanti al Congresso americano – ha fatto sapere di aver autorizzato la squadra negoziale «a presentare uno schema per raggiungere la liberazione degli ostaggi» ma ha voluto precisare al tempo stesso che la guerra non finirà finché non saranno raggiunti tutti gli obbiettivi prefissati, compreso il ritorno degli ostaggi e l’eliminazione dei miliziani del governo di Hamas». «Lo schema proposto– ha aggiunto il premier – compreso la transizione condizionata da una fase all’altra, consente a Israele di mantenere questi obbiettivi».

In sostanza a fronte delle concessioni giudicata a suo tempo «generose», Netanyahu tiene il punto su Hamas e i suoi capi avendoli indicati fin dall’inizio come obiettivi della guerra e immaginando di poter raggiungere il target indicato anche tra una fase e l’altra della road map.

Questa proposta gli consente di allentare le pressioni americane e internazionali cresciute esponenzialmente nelle ultime settimane, e di dare una riposta non solo ai suoi alleati più estremisti della coalizione (Ben Gvir e Smotrich), ma anche alla maggior parte dell’opinione pubblica israeliana che invoca la distruzione di Hamas. E inoltre di rispondere all’ultimatum di Gantz che ha minaccia di uscire il prossimo 8 giugno dall’esecutivo di guerra e ha presentato una proposta di legge per indire elezioni a ottobre.

I NODI DELL’ACCORDO

Ancora non sono stati resti noti i parametri di questi scambi, ma potenzialmente si aprirebbero le porte delle carceri israeliane per centinaia di detenuti palestinesi. Hamas sapendo di avere il coltello dalla parte del manico– si parla di ostaggi di cui non si sa nemmeno quanti siano ancora in vita – e non essendosi finora interessata della disastrosa questione umanitaria dei i civili della Striscia, aveva giocato di rimessa alzando la posta. E poi, continuando ad alzare l’asticella, aveva rifiutato la possibilità che Israele potesse porre il veto sui nomi dei detenuti da rilasciare anche se tra questi ci sarebbero stati alcuni condannati all’ergastolo: in quel caso circolò anche il nome di Marwan Barghouti.

Netanyahu e tutto il gabinetto di guerra denunciarono immediatamente che la proposta che Hamas aveva detto di accettare non corrispondeva a quella originaria su cui il governo israeliano si era già espresso e tutto saltò.

L’altro punto su cui l’esecutivo di guerra aveva già dato il proprio assenso è l’aumento immediato degli aiuti umanitari: oggi si parla di 600 camion al giorno. La seconda fase prenderebbe corpo sulla base dell’andamento della prima, e prevede il rilascio degli ultimi ostaggi, quindi anche dei militari rapiti il 7 ottobre e se pure questo ultimo scambio di prigionieri andrà in porto, allora il cessate il fuoco potrebbe diventare definitivo. A quel punto si aprirebbe la strada della ricostruzione (fase tre) di cui si farebbero carico diversi attori internazionali, a cominciare dai paesi arabi.