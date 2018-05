scontri a Gaza esplosi in concomitanza con l'inaugurazione della nuova ambasciata Usa a Gerusalemme. È salito a 58 il numero dei manifestanti palestinesi uccisi durante la rivolta contro l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra la Striscia e lo stato ebraico. Lo dice il ministero della Sanità della Striscia riferito dai media palestinesi.



Lo riporta l'agenzia Wafa spiegando che il bebè, Laila Anwar Ghandour, è morta, secondo il ministero della sanità, a causa dei lacrimogeni «lanciati in modo casuale» dall'esercito israeliano contro i manifestanti palestinesi.



Intanto il movimento islamico di Hamas ha fatto un appello a una nuova Intifada per vendicare i 59 palestinesi che hanno perso la vita ieri. «La reazione naturale alla morte delle persone che stavano protestando pacificamente dovrebbe essere una Intifada araba e islamica», ha detto il numero due di Hamas, Khalil al-Hayya. «La risposta palestinese deve essere chiara a Gaza e in Cisgiordania. Non c'è altra scelta, se non mettere a fuoco e fiamme Gaza e la Cisgiordania in risposta di quello che è successo», ha proseguito al-Hayya.



«Hamas sta monitorando le manifestazioni e si erge come scudo per loro» che protestano, ha aggiunto. Parlando da un accampamento al confine, Al-Hayya ha ricordato che le proteste di ieri coincidono con il «crimine deplorevole di trasferire l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme». «Il nostro popolo ha risposto a questa nuova aggressione sionista-americana e hanno segnato con il loro sangue la mappa del ritorno», ha dichiarato l'esponente di Hamas. Sono circa 40mila i palestinesi che ieri hanno manifestato alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e Israele, fino a quando alle 17 e 30 Hamas ha ordinato a tutti di tornare a casa. Oltre ai 59 morti, oltre 1.200 sono stati feriti e altri 1.200 sono stati intossicati dai gas lacrimogeni.

Le stesse fonti aggiungono che è morta anche una neonata di 8 mesi a causa delle inalazioni dei gas lacrimogeni, portando così a 59 il bilancio complessivo. I feriti sono circa 2.800.Caccia israeliani hanno colpito 11 bersagli di Hamas nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. L'annuncio è arrivato dalle forze di difesa israeliane: due postazioni di Hamas sono inoltre state colpite dal fuoco dei tank, ha annunciato la stessa fonte. «Le forze di difesa israeliane continueranno ad operare con determinazione per prevenire attentati terroristici che sono ampiamente stati orchestrati dall'organizzazione terroristica Hamas», recita una dichiarazione dell'esercito. «Ogni attività terroristica riceverà una dura risposta».