Gaza, due palestinesi uccisi al confine: scontri a Khan Younes

In Israele l'episodio non è stato ancora commentato, ma a quanto risulta da fonti mediche a Gaza due persone sono state uccise oggi dal fuoco di militari israeliani. Gli scontri sono avvenuti lungo i reticolati di confine all'altezza di Khan Yunes (a sud di Gaza).



Le forze armate israeliane affermano di essere riuscite a sventare oggi «un tentativo di infiltrazione da Gaza in Israele ed il sabotaggio delle infrastrutture di sicurezza sul confine». I soldati, ha aggiunto il portavoce, hanno sparato contro tre persone sospette, due delle quali sono rimaste uccise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA