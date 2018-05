Continuano gli scontri al confine fra la striscia di Gaza ed Israele. In un nuovo bilancio, ancora non definitivo, degli incidenti avvenuti oggi al confine di Gaza il ministero di sanità locale riferisce che 431 dimostranti sono stati feriti dal fuoco o intossicati dai gas lacrimogeni sparati dai militari israeliani. Lo scrive la agenzia di stampa palestinese Maan.

Decine di dimostranti palestinesi hanno sfondato i recinti del valico di Kerem Shalom (principale punto di ingresso a Gaza delle merci provenienti da Israele), hanno fatto irruzione negli uffici dell' Autorità nazionale palestinese e di Israele e hanno dato alle fiamme pacchi di documenti. Lo ha riferito la emittente della Jihad islamica al-Quds al-Yaoum, che ha trasmesso l'episodio in diretta. In una fase successiva i militari israeliani, con un largo impiego di lacrimogeni, hanno costretto i facinorosi alla fuga.



Gli abitanti israeliani che abitano in prossimità di Gaza hanno avuto ordine di non avvicinarsi agli aquiloni lanciati dai palestinesi della Striscia perchè ad essi, oltre a bottiglie incendiarie, sono stati applicati anche ordigni esplosivi che rischiano di essere letali. Lo ha riferito la televisione statale israeliana.



Da Gaza si è appreso che oggi i dimostranti avevano preparato centinaia di aquiloni che però non sono stati lanciati perchè il vento non era favorevole. Nei giorni scorsi gli aquiloni dei palestinesi hanno provocato estesi incendi nei campi dei villaggi israeliani di confine e nelle foreste vicine. I danni economici sono ingenti.

