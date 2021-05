Gaza, ancora guerra tra Hamas e Israele: 200 razzi sparati nella notte, almeno 8 i bambini uccisi

Al settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, continuano i bombardamenti. Sono duecento i razzi sparati dalla Striscia di Gaza verso Israele dalle 19 di venerdì alle 7 di questa mattina. A renderlo noto è l'esercito israeliano precisando che altri trenta sono atterrati all'interno del territorio palestinese. Il sistema di difesa antiaerea dell'esercito israeliano ha intercettato oltre cento razzi lanciati da Hamas, si legge in una nota. E sono almeno 10 le persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, uccise la scorsa notte in un attacco israeliano nel campo profughi di Al-Shati nel nord della Striscia. Lo riferisce l'agenzia Maan secondo cui ad essere colpita è stata una casa di tre piani. Unico sopravvissuto un bambino di un mese, come riferisce l'agenzia di stampa Wafa citando fonti mediche.

Raffica di razzi da Hamas - Nello stesso attacco sono rimasti feriti 25 palestinesi che si trovavano nelle vicinanze. I soccorritori sono tuttora impegnati a scavare sotto le macerie in cerca di eventuali superstiti. In risposta al raid, Hamas ha lanciato una raffica di razzi verso il sud di Israele. La raffica di razzi è stata lanciata nella notte da Hamas verso le località israeliane di Ashkelon, Ashdod, Beersheba e Sderot. Lo riporta il Times of Israele spiegando che uno dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza nel cuore della notte ha colpito un condominio ad Ashdod, mentre un altro è atterrato nel porto di Ashdod, colpendo un serbatoio di carburante e provocando una massiccia esplosione. Al momento non si registrano vittime. Alcuni dei razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa antimissile Iron Dome mentre altri sono atterrati in aree disabitate. Le forze della difesa israeliana hanno riferito di aver colpito «due squadre del terrore» e un centro di intelligence militare di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Diffuso anche un video di questo ultimo raid.

At least 10 Palestinians were killed Friday by Israeli forces during violent clashes in towns and cities across the West Bank, the Gaza-based Palestinian Health Ministry said in a statement https://t.co/hnIq48cggF — CNN (@CNN) May 15, 2021

Il numero di vittime - È salito così a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti da Israele da lunedì sulla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. Tra le vittime si contano anche 39 minori e 22 donne. Sono invece oltre 950 le persone rimaste ferite nei raid.