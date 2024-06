Speranza e paura. È questa la doppia sensazione che si vive da quando Hamas ha detto di accettare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Ieri, Sami Abu Zuhri, uno dei più alti funzionari del gruppo palestinese, ha confermato la volontà espressa da Hamas subito dopo il voto al Palazzo di vetro, e ha chiesto che gli Stati Uniti garantiscano sugli impegni assunti da Israele. Ma le dichiarazioni della leadership politica di Hamas non possono essere l’unica fonte per capire cosa farà davvero la milizia.

Tel Aviv, familiari degli ostaggi manifestano all'hotel di Blinken

LE DIVISIONI

Dall’inizio della guerra, è sempre più evidente il divario tra le due anime dell’organizzazione: quella che vive a Doha e quella che ha il potere nella Striscia di Gaza. E come ha spiegato lo stesso segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, il destino di questo negoziato passa anche lungo la sottile linea degli equilibri di potere che dividono le due teste della milizia. Il capo della diplomazia statunitense, in conferenza stampa a Tel Aviv, ieri ha ribadito che l’ok di Hamas resta un grande «segnale di speranza», ma ha anche ammesso che «ciò che è determinante, almeno ciò che finora è stato determinante in un senso o nell'altro, è la parola che proviene da Gaza e dalla leadership di Hamas a Gaza». E su questo punto, nessuno è in grado di fornire delle risposte certe. Dall’exclave palestinese, Yahya Sinwar non ha mai mostrato indizi di un’apertura nei confronti del negoziato. Per gli esperti, il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, nascosto probabilmente nei tunnel tra Rafah e Khan Younis, ha come unico obiettivo quello di far proseguire il conflitto il più a lungo possibile, sfruttando gli ostaggi come unica e terribile assicurazione sulla propria vita.

«I SACRIFICI NECESSARI»

Come ha rivelato ieri il Wall Street Journal, che ha avuto accesso ad alcuni messaggi invitati proprio da Sinwar a membri e mediatori del gruppo, anche le vittime civili palestinesi sono considerate nient’altro che «sacrifici necessari». La loro morte, racconta Sinwar, ha «infuso la vita nelle vene di questa nazione, spingendola a raggiungere la sua gloria e il suo onore». E per il vertice della milizia di Gaza, Israele si trova nella posizione voluta proprio dalla leadership di Hamas nella Striscia: e questo è stato possibile proprio grazie al tributo di sangue tra i civili palestinesi (che secondo l’organizzazione, è di 37mila morti e 84mila feriti).

Il gioco di Sinwar appare ormai chiaro. La guerra, come è stato dimostrato in questi mesi, non è affatto semplice. E le Israel defense forces, tra bombardamenti e avanzate via terra, non sono ancora riuscite a sconfiggere militarmente Hamas e le altre fazioni che controllano la Striscia. I miliziani sono in grado di riprendere velocemente il controllo delle aree dove l’Idf si ritira. E le loro tattiche, anche per gli effetti della guerra, sono mutate spingendo verso una sorta di conflitto insurrezionale a bassa intensità. Hamas, del resto, ha l’unico obiettivo di sopravvivere e ottenere quanto più possibile da un eventuale accordo di pace. Ma sa anche che il mondo non accetterà mai una Striscia di Gaza con la milizia di Sinwar ancora al potere. Tantomeno Israele. Ieri, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha chiarito nuovamente che nel futuro della regione palestinese non potrà esserci Hamas. E un anonimo funzionario del governo ha detto che «Israele non metterà fine alla guerra prima di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi: eliminare le capacità militari e civili di Hamas, riavere indietro tutti i nostri ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele». E questo, a suo dire, sarebbe garantito con la proposta di accordo di Joe Biden.

LA POSIZIONE DI BIBI

Ma è chiaro che se da una parte è fondamentale la risposta di Hamas, dall’altra lo sarà l’effettivo impegno di Netanyahu. Il primo ministro, come ha detto Blinken, ha assicurato di voler portare a termine la trattativa. Ma i freni all’accordo rappresentati dall’ultradestra sono molto forti. E dopo l’addio di Benny Gantz, i partiti radicali hanno un peso ancora maggiore, come dimostrato anche dall’impasse per l’ok alla coscrizione degli Haredi, fortemente criticata dal ministro della Difesa, Yoav Gallant. Intanto centinaia di genitori di soldati israeliani impegnati a Gaza chiedono ai loro figli di «deporre le armi e tornare a casa» in una lettera al ministro della Difesa Yoav Gallant e al capo di stato maggiore delle forze armate Herzi Halevi Nella lettera aperta -criticano anche la decisione della Knesset di approvare la legge che esonera gli uomini ultraortodossi dal servizio militare, e hanno scritto che non sosterranno più la campagna militare a Gaza In Israele, Blinken ha incontrato anche i leader dell’opposizione, Gantz e Yair Lapid, per cercare di avere l’appoggio di tutta (o quasi) la politica israeliana nel raggiungimento della tregua. Ma per la diplomazia Usa, la partita è tutt’altro che semplice. Washington sta provando tutti i binari. Ha aumentato gli aiuti a Gaza e alla Cisgiordania (altri 404 milioni di dollari di aiuti approvati ieri). Blinken, dopo avere discusso con Netanyahu e i rappresentanti israeliani, ha parlato anche con il premier dell’Autorità nazionale palestinese, Mohammad Mustafa. Ma ora tutto è ancora una volta nelle mani di Nentanyahu e Sinwar.