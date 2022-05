Finlandia, il flusso di gas russo potrebbe interrompersi già questo fine settimana

Stop alle forniture di gas russo in Finlandia già da questo fine settimana. La principale azienda finlandese del gas, la Gasum, ha dichiarato in un comunicato che l'afflusso di gas naturale dalla Russia alla Finlandia potrebbe essere interrotto venerdì o al massimo sabato. Lo riferiscono i media finlandesi. L'ad di Gasum Mika Wiljanen ha dichiarato al quotidiano Helsingin Sanomat che la società si sta preparando da tempo per una possibile interruzione del gas: «Siamo in grado di soddisfare le esigenze immediate durante la stagione estiva, presupponendo che non ci saranno problemi. La sfida sorgerà in inverno, quando il limite sarà la capacità del gasdotto Balticconnector tra Finlandia ed Estonia».

Finland imports of Russia #natgas rose at start of May & led to Balticconnector switching to flow south to Estonia. In the event of a #Gazprom cut-off Estonia exporting north would more than cover current Finnish demand. Vols would be #LNG derived from Lithuania. #TTF pic.twitter.com/CfIqtjv8jL — Tom Marzec-Manser (@tmarzecmanser) May 16, 2022

«Gasum non ha ricevuto alcuna informazione in proposito da Gazprom export o dall'operatore russo», si legge in un comunicato della società, rilanciato dalla Cnn. Ieri la società finlandese aveva detto di non voler pagare il gas russo in rubli o attraverso lo schema di pagamento proposto da Gazprom. Paese membro dell'Ue, la Finlandia aderisce alle sanzioni europee contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina.

Inoltre, le società hanno un disaccordo significativo in merito ad altre affermazioni avanzate nell'ambito dell'accordo di fornitura.

Wiljanen non ha commentato per quanto tempo il gas è stato immagazzinato, a causa della «'sensibilità' della questione, e ha detto che l'azienda ha negoziato per aumentare le importazioni di gas con i fornitori occidentali.

Gazprom aveva chiesto una risposta alla compagnia di gas statale finlandese Gasum entro il 20 maggio. «Secondo fonti dell'Ue - afferma il quotidiano Helsingin Sanomat - la scadenza è la stessa per molti altri paesi dell'Ue e quindi è possibile che al massimo sabato la fornitura di gas si fermi oltre che in Finlandia anche in molti altri paesi dell'Ue».

L'azienda russa aveva affermato che l'accettazione dei nuovi termini di pagamento è una condizione affinché le consegne continuino senza interruzioni. La Russia ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria ad aprile dopo che i Paesi hanno rifiutato le nuove condizioni. Nelle scorse settimane Gazprom ha inviato una lettera a tutti i suoi clienti europei spiegando che avrebbero potuto continuare a pagare il suo gas senza violare le sanzioni grazie ad un nuovo decreto del Cremlino dell'inizio di maggio: i saldi in euro, o dollari, sarebbero scambiati dal Centro nazionale di compensazione russo, escludendo ogni rapporto diretto con la Banca centrale di Mosca, sotto sanzioni.

Una lettura esaminata nello scorso weekend anche da Bruxelles che aveva parlato, tra i mille distinguo, di uno spiraglio. La procedura di pagamento prevista dal decreto russo del 31 marzo violerebbe le sanzioni Ue, ma ci sono opzioni disponibili per le aziende per continuare a pagare il gas in euro o dollari in linea con i contratti concordati, ha affermato due giorni fa un portavoce della Commissione Ue in una nota interpretativa delle linee guida per le aziende. Ma tra quelle opzioni non c'è e non ci deve essere anche l'apertura di un conto in rubli nelle banche russe che «va oltre le nostre indicazioni», ha spiegato ieri Bruxelles.