Gas russo, due conti speciali a Gazprombank: l'escamotage per pagare ancora in euro (e farli incassare in rubli alla Russia)

Un tecnicismo permetterà di pagare ancora in euro (e in dollari) per pagare il gas. Nonostante le parole di Putin siano suonate come un ultimatum, con il decreto che impone che il gas russo venga venduto ai cosiddetti Paesi «ostili» solo in rubli, in Europa tengono fede le parole di Draghi. Evitando così che i contratti esistenti vengano bloccati a chi non aprirà conti in rubli nelle banche russe. Già, ma come? Questi Paesi finiti nel mirino di Putin per via delle sanzioni a Mosca, dovranno aprire dei conti «speciali» a Gazprombank, uno in rubli e uno in euro. Sarà la banca, esclusa dalle sanzioni, ad acquistare rubli con la valuta depositata alla borsa di Mosca durante le ore di contrattazione, come prevede il decreto del presidente russo pubblicato sul sito del Cremlino. «La banca autorizzata (vale a dire Gazprombank, ndr), in risposta a un ordine di un acquirente straniero ricevuto secondo quanto stabilito dalle regole, vende la valuta ricevuta dall'acquirente su tale conto durante le ore di scambio alla Borsa di Mosca», si legge nel decreto.

Il meccanismo per continuare a pagare il gas russo in euro

Finora i pagamenti avvenivano in euro su un conto di Gazprombank in Lussemburgo. L'escamatoge trovato permette ai Paesi acquirenti di continuare a pagare in euro: Gazprombank convertirà poi automaticamente gli euro in rubli trasferendoli sul conto aperto dai Paesi europei. Quando Gazprom avrà ricevuto i pagamenti, provvederà ad erogare le forniture di gas. Entro dieci giorni la Banca centrale russa dovrà definire le regole per i conti speciali in valuta destinati ai Paesi acquirenti di gas.

Il meccanismo funzionerebbe così: l'azienda che importa il gas apre due conti diversi a Gazprombank, uno in euro e uno in rubli; trasferisce il pagamento nel conto in euro; Gazprombank vende gli euro sul mercato di Mosca e compra i rubli; a quel punto mette i rubli nel conto dell'aziende importatrice in rubli e finalizza il pagamento, trasferendo i rubli per il gas a Gazprom. Con questo modus operandi, le aziende straniere pagherebbero in via teorica il gas in rubli (a Gazprom), ma di fatto continuerebbe a farlo in euro (a Gazprombank) come succede già oggi.