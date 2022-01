Gaffe del presidente Biden, non si accorge del microfono acceso e insulta il giornalista

Gaffe durante un incontro con la stampa per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che, forse pensando che il microfono fosse spento, ha insultato Peter Doocy, giornalista di Fox News.

La scena è avvenuta al termine di un incontro nella East Room del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca dedicata agli sforzi per abbassare i prezzi. il giornalista Peter Doocy ha preso la parola e chiesto al presidente: «Pensa che l’inflazione possa essere un problema politico in vista delle elezioni di midterm?». Piccata e immediata la risposta del Presidente «No, è un grande vantaggio» e poi, forse credendo che il microfono fosse spento, ha aggiunto «Che stupido figlio di...».

