Gabby Petito è morta, il corpo della "figlia d'America" nella foresta: è caccia al fidanzato Brian

Gabby Petito è morta. Il corpo della blogger di 22 anni, scomparsa durante un viaggio nel West degli Stati Uniti con il fidanzato Brian Laundrie (che, in seguito, è svanito nel nulla), è stato trovato in una foresta nella contea di Teton in Wyoming. In una conferenza stampa al Grand Teton National Park, l'Fbi ha confermato che il cadavere ritrovato coincide con la descrizione di Gabby Petito. «L'identificazione forense non è stata completata per confermare al 100% che abbiamo trovato Gabby - ha detto ai media l'agente Charles Jones - ma la sua famiglia è stata informata. Come ogni genitore può immaginare, questo è un momento incredibilmente difficile per loro». Le cause del decesso non sono ancora state determinate.

Il papà di Gabby, Joseph Petito, ha twittato una foto della figlia con delle ali d'angelo e la didascalia: «Ha toccato il mondo». La storia della 22enne, ribattezzata dai media locali "la figlia d'America", ha tenuto gli Stati Uniti con il fiato sospeso per giorni, prima del triste epilogo ieri in tarda serata.

Gabbie Petito è morta, caccia al fidanzato Brian

Le agenzie locali e federali stanno cercando anche Brian, 23 anni, di cui non si hanno più notizie da martedì scorso. Nel suo caso le ricerche si sono spostate in una riserva naturale in Florida, dove ha detto che sarebbe andato l'ultima volta che ha parlato con i genitori. Non è accusato di nulla ma considerato «persona d'interesse» nella vicenda della scomparsa di Gabby.

Prima che Gabby Petito scomparisse, lei e il suo fidanzato, Brian Laundrie, sembravano una normale coppia di giovani innamorati, spensierati, pieni di vita e pronti a intraprendere il viaggio che avevano sempre sognato. La coppia aveva infatti iniziato uno splendido tour attraverso i parchi nazionali statunitensi a luglio, documentando la loro esperienza su YouTube e Instagram, utilizzando l'hashtag #VanLife. I parenti della giovane, che vivono a New York, ne avevano denunciato la scomparsa l'11 settembre, ma già dalla fine di agosto non erano più riusciti a mettersi in contatto con lei.