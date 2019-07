Gabbiano rapisce Chihuahua nel giardino di casa. La disperazione della padroncina

di Remo Sabatini

Un gabbiano ha rapito un chihuahua! Per quanto assurdo possa sembrare, l'incredibile vicenda che arriva dall'Inghilterra, pare proprio che sia vera, almeno stando alle dichiarazioni e alle richieste di aiuto di Becca Louise Hill. Becca è la padroncina di Gizmo, il suo amatissimo chihuahua che, da qualche giorno, non si trova più. Letteralmente volatilizzato, il piccolo chihuahua sarebbe stato preda di un grosso gabbiano che lo avrebbe rapito dal giardino di casa sua nella zona di Paignton, nella contea di Devon, sulla penisola di Cornovaglia.La singolare e drammatica vicenda, è stata resa nota dalla stessa Hill che, tramite diversi comunicati apparsi anche sui social, continua a chiedere aiuto per ritrovare il suo cagnolino. «Per favore, vi prego, chiunque dovesse trovare un chihuahua, sappia che è mio. Un gabbiano lo ha preso dal mio giardino ed è volato via con lui». Stando alle prime ricostruzioni, Gizmo, di circa quattro anni, era nel giardino della casa di campagna della Hill quando, improvvisamente, sarebbe comparso un grosso gabbiano che lo avrebbe afferrato con il becco e portato via. Il tutto, sarebbe avvenuto sotto gli occhi della donna che, disperata, non avrebbe avuto nemmeno il tempo di tentare di salvarlo.La notizia, che in un attimo si sarebbe diffusa ben oltre il territorio nazionale, continua ad essere oggetto di accese discussioni tra chi, scettico, non crede alla storia del gabbiano rapitore e chi, invece, si rammarica per l'accaduto e tiene gli occhi ben aperti nella speranza di ritrovare il piccolo Gizmo per riconsegnarlo alla sua padrona, sano e salvo. Nel frattempo, ci si interroga sul comportamento dei gabbiani. Lontani dall'essere "stupidi uccelli", i gabbiani, così come altri grossi uccelli marini, sono predatori scaltri e opportunisti, come dimostrano alcune strane storie che li hanno visti cacciare adddirittura gatti, topi e piccoli cani della taglia dello sfortunato Gizmo. Così, quando un gabbiano è affamato, meglio seguire il consiglio che, la Hill, ha diffuso con i volantini affissi ìn mezza contea: "Please check your garden!" (per favore controllate il vostro giardino). Come darle torto?