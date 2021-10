G20 a Roma, i look delle first ladies. Jill Biden animalier, Carrie Johnson con la giacca Zara

La diplomazia del tè, la hanno chiamata: ma anche quella dei tacchi a spillo, del power tailleur e - perfino - di qualche capo low cost. Jill Biden, Serenella Cappello, Brigitte Macron ma anche Carrie Johnson, consorte del premier britannico: non solo accompagnatrici ma protagoniste di un G20 parallelo.

First ladies a confronto

Sorvegliate speciali la "Flotus" Jill e la padrona di casa lady Draghi, per il primo giorno di appuntamenti hanno scelto due look sorprendentemente simili: tailleur con gonna al ginocchio e spilla sul revers. Le differenze sostanziali: tacchi comodi per la first lady italiana, a spillo per Jill Biden che in generale ha scelto un look un filino più aggressivo. Il due pezzi firmato dall'americano Adam Lippes è subdolamente animalier e grida made in Usa da ogni macchia. Purtroppo, dobbiamo aggiungere.

Serenella Cappello, che gioca in casa, ha invece sfoggiato un sobrio tailleur dell'atelier Camillo Bona, borsa a tracolla e scarpe basse proprio come quando vi arriva l'amica dall'estero e per passeggiare in centro lei sente la necessità di tirarsi a lucido, voi no. E infatti oggi, per la visita al Colosseo, ha optato per uno stivaletto scamosciato perché il sampietrino, noi romane lo sappiamo, non perdona. Sette e mezzo per la collana di perle che è sempre una buona idea.

Brigitte icona di stile

Meglio concentrarsi su Brigitte Macron che, non ci dispiace dirlo, è tutta un'altra storia. Icona di stile in patria, sacerdotessa dei look copiatissimi, a Roma ha deciso di sbizarrirsi con il plissé, sfoderando per la visita di oggi al Colosseo un due pezzi da invidiare, gonna plissé e camicia blu con inserti neri. Decisamente meno sobria invece la first lady britannica Carrie Johnson: incinta di sette mesi ha deciso di affrontare il ciottolato con un paio di slingback rosso fuoco abbinate a un blazer Zara già indossato altre volte (d'altra parte tra poco c'è la conferenza di Glasgow sul clima). Sette per l'impegno.