Sempre più attenzione al clima. La Cina sostiene la cooperazione internazionale sul clima, facendo leva sul principio di «responsabilità comuni ma differenziate» contro il riscaldamento del pianeta, e chiede la rimozione delle barriere su commercio e investimenti. Il ministro degli Esteri Wang Yi, nell'intervento video alla riunione ministeriale di Matera, ha affermato che è necessario «attuare con forza l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» e «portare avanti la cooperazione sui cambiamenti climatici secondo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate», che nella visione di Pechino include le difficoltà sul tema delle economie in via di sviluppo.

Pertanto, la Cina, nel resoconto dei media di Pechino, chiede di migliorare il sistema di governance globale, di rafforzare il ruolo dell'Oms per la prevenzione e il controllo delle malattie, e di mantenere l'autorità e l'efficacia del sistema commerciale multilaterale.