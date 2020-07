​Furto nella villa dei reali d'Olanda in Chianti: ladri in fuga sull'auto dei sovrani, poi ritrovata. I ladri sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica scorsi nella tenuta dei reali olandesi a Pratale, sulle colline del Chianti nei pressi di Badia Passignano, nel comune di Barberino Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

Secondo un primo inventario effettuato, i malviventi, come riportato oggi anche sulle pagine locali de La Nazione, non avrebbero portato via nulla di valore. Sull'episodio indagano i carabinieri. Approfittando probabilmente dell'assenza del custode, i ladri sono entrati nella tenuta scavalcando una recinzione, poi si sono introdotti nella villa forzando una porta finestra. Ne sarebbero usciti poco dopo, allontanandosi su un fuoristrada di proprietà della famiglia reale, trovato poi dai carabinieri abbandonato poco lontano dal luogo del furto.

