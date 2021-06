Usa inviano 1 milione di dosi di farmaco anti "Fungo nero" in India

Dagli Stati Uniti un milione di farmaci per combattere il "Fungo Nero" partiranno in direzione India: l'ampotericina B (AmBisome), uno dei trattamenti cruciali per la cura del Fungo Nero, sarà consegnato dalle aziende farmaceutiche statunitensi Gilead Sciences e Mylan per combattere il Mucormycosis, l'infezione che si sta diffondendo in India tra i guariti dal Covid-19. Lo annuncia l'ambasciatore indiano negli Stati Uniti Taranjit Singh Sandhu.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Covid Usa, Fauci: «Presto per dichiarare vittoria»: casi... LE MISURE Covid, in Vietnam test a tutti residenti nella Capitale per fermare... PRIMO PIANO Varianti Covid, «accelerare i richiami». E Speranza: ci...

Fungo nero da Covid, l'orribile complicazione della malattia scoperta in India: cos'è e cosa lo provoca

«La consegna seguirà quella delle prime 200 mila dosi già arrivate a Mumbai», ha fatto sapere Sandhu. L'accordo con le aziende statunitensi è stato raggiunto a seguito dell'invito del premier Modi che la settimana scorsa aveva chiesto a tutte le missioni indiane nel mondo di procurare il farmaco. Per combattere l'infezione, che ha creato ulteriore caos nella sanità indiana, il governo di Delhi ha stimolato l'incremento della produzione domestica dell'ampotericina B, autorizzando alla produzione cinque nuovi laboratori, in aggiunta ai cinque già attivi. L'India ha contato nelle ultime due settimane più di 12.000 casi di Fungo Nero, concentrati soprattutto in Maharashtra e nel Gujarat. Il Fungo nero ha colpito pazienti guariti dal Covid, il cui sistema immunitario era fortemente depresso: secondo i sanitari, l'uso eccessivo di steroidi e di ossigeno industriale per curare il Covid-19 sono tra le possibile cause di questo focolaio, che può portare alla perdita della mascella, della vista, o addirittura provocare la morte.