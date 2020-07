Un fungo generato all'interno del reattore nuclerare di Chernobyl - che protegge dalle radiazioni - potrebbe permettere all'uomo di vivere addirittura sul pianeta Marte. Uno strato del fungo di circa 21 centimetri di spessore potrebbe «negare ampiamente l'equivalente dose annuale dell'ambiente di radiazione sulla superficie di Marte», hanno scoperto alcuni ricercatori. «Ciò che rende fantastico il fungo è che hai solo bisogno di pochi grammi per iniziare», ha detto uno scienziato di Stanford al “New Scientist Nils Averesch”.

Chernobyl, incendio vicino all'ex centrale nucleare: «Radiazioni 16 volte superiori alla norma»

Lo studio rivela che il fungo si auto-replica e quindi si auto-guarisce: anche se c'è un bagliore solare che danneggia in modo significativo lo schermo radioattivo, sarà in grado di ricrescere in pochi giorni. «È già stato in grado di assorbire i dannosi raggi cosmici sulla Stazione Spaziale Internazionale e potrebbe essere potenzialmente utilizzato per proteggere le future colonie di Marte», si legge ancora nella ricerca inglese. Nel 1991, cinque anni dopo il disastro che ha scosso l'Ucraina, sono stati trovati i funghi neri che spuntano sulle pareti del reattore abbandonato che era stato inondato di gamma.





è dovuto alle sue grandi quantità di melanina - il pigmento che rende la pelle scura - e consente ai funghi di assorbire i raggi normalmente dannosi che poi converte in energia chimica. Increduli di come riuscì a sopravvivere a condizioni estreme, gli scienziati esaminarono il microrganismo e furono ancora più entusiasti delle loro scoperte. Non solo è sopravvissuto, ma hanno scoperto che i funghi crescevano verso le radiazioni, come se fossero attratti da essa. Ciò- il pigmento che rende la pelle scura - eche poi converte in energia chimica. Fukushima, allarme acqua radioattiva: «Non c'è più spazio, sarà versata nel Pacifico» Allo stesso modo in cui le piante convertono anidride carbonica e clorofilla in ossigeno e glucosio attraverso la fotosintesi, i funghi hanno assorbito raggi mortali che gli hanno permesso di produrre energia. Questo processo - la radiosintesi salutata - ha catturato l'attenzione degli scienziati a causa delle sue implicazioni potenzialmente rivoluzionarie. Kasthuri Venkateswaran, un ricercatore della NASA che sta conducendo gli esperimenti sui funghi Neoformans Cryptococcus, ritiene che estraendo il suo potere di assorbimento delle radiazioni e producendolo in forma di droga, potrebbe essere usato come un

blocco solare

contro i raggi tossici. Il fungo, consentirebbe ai malati di cancro sottoposti a radioterapia, agli ingegneri delle centrali nucleari e ai piloti delle compagnie aeree di "operare"

senza il timore di assorbire una mortale dose di raggi

, scrive la rivista Scientific American. Il potere di conversione delle radiazioni dei funghi potrebbe anche essere usato per alimentare apparecchi elettrici, essendo propagandato come possibile risposta biologica ai pannelli solari. Un ricercatore anonimo specializzato nel settore ha anche messo in evidenza il suo ruolo potenziale nello sviluppo della biotecnologia. Hanno spiegato su un forum online:

I funghi che crescono lì (reattore di Chernobyl) sono funghi radiotrofici, che sono ricchi di melanina

«Questa tecnologia probabilmente troverà il suo posto nella biotecnologia in quanto non tossica e biocompatibile», fanno sapere ancora gli scienziati. «I progressi nell'uso dei poteri dei funghi per scopi medicinali sono stati graduali, ma sono stati potenziati negli ultimi anni da uno studio in corso che ne ha visto inviare campioni nello spazio. Coltivandolo nella Stazione Spaziale Internazionale, dove il livello di radiazione è aumentato rispetto a quello sulla Terra», ha concluso il professor Clay Wang dell'Università della California del Sud.



Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA