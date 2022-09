Funerali Elisabetta, Harry (senza divisa) e Meghan alla cerimonia vestiti di nero

Harry senza divisa, con Meghan Markle che si è unita al resto della famiglia reale dell'Abbazia di Westminster per dire il suo ultimo addio alla regina. La duchessa del Sussex è arrivata in auto mentre suo marito, il principe Harry , camminava in processione dietro la bara della nonna. Entrambi vestivano in completi in nero.

Funerali Elisabetta, questa è l'ultima volontà della Sovrana

Harry e Meghan ai funerali

Meghan è vestita tutta di nero, con un velo a rete sul viso in linea con la tradizione delle donne reali. Ha camminato dietro la bara con i suoi suoceri, inclusi il principe Giorgio e la principessa Charlotte, una volta arrivata all'Abbazia. I Sussex si uniscono a re Carlo, alla regina Camilla, al nuovo principe e principessa del Galles, ai Wessex, al principe Andrea, alle principesse Beatrice ed Eugenie e a molti altri cari della regina per la cerimonia.

LA PRIMA VOLTA

È la prima volta che Meghan partecipa a un funerale reale o di stato, dopo aver perso l'addio del principe Filippo nel 2021 perché era incinta del secondo figlio della coppia, Lilibet. Meghan e Harry sono in Europa da quando la regina è morta. La coppia si è unita a Kate e William per una passeggiata a sorpresa a Windsor sabato scorso dopo un invito dell'ultimo minuto da parte del Principe di Galles, che secondo le fonti doveva mostrare "unità nel dolore". È stata la prima volta che i "Fab Four" erano stati visti insieme dal servizio del Commonwealth Day nel 2020, l'ultimo impegno reale dei Sussex prima di lasciare il Regno Unito.