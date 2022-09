La regina Elisabetta e l'omaggio di Camilla: «Era una donna sola in un mondo di uomini»: ecco il discorso che andrà in onda oggi sulla Bbc

La Regina Elisabetta aveva dato la benedizione finale alla nuora durante il suo ultimo discorso per il Giubileo di Platino: «E' mio augurio più sincero che, quando il tempo arriverà - aveva detto - Camilla sarà riconosciuta Regina Consorte mentre continuerà a prestare servizio alla Corona con la sua lealtà». Un rapporto non sempre facilissimo, quello tra Elisabetta e Camilla: soprattutto quando lei era l'amante malcelata davvero poco amata dagli inglesi. Oggi, però, è un'altra storia. E proprio nelle vesti di Regina consorte, tocca alla moglie di re Carlo III rendere omaggio a Elisabetta una "donna sola" che ha dovuto "ritagliarsi il proprio ruolo" in un mondo dominato dagli uomini.

Funerali Regina Elisabetta, l'ira di Mosca esclusa: «Decisione immorale e blasfema». Il principino George forse parteciperà, tutti gli invitati

Il discorso trasmesso sulla BBC

Il primo discorso della nuova Regina consorte dopo la morte di Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre all'età di 96 anni, sarà trasmesso integralmente dalla BBC oggi, prima di un minuto di silenzio osservato da tutto il Regno Unito alle 20. "Aveva quei meravigliosi occhi blu che, quando sorrideva, le illuminavano tutto il viso", ha ricordato Camilla, 75 anni. "Ricorderò sempre il suo sorriso. Quel sorriso è indimenticabile". A lungo osteggiata dai britannici, che la vedevano come una rovinafamiglie per essere stata l'amante di Carlo quando era sposato con la principessa Diana, Camilla ha lentamente guadagnato grande consenso, parlando di violenza contro le donne o promuovendo la lettura. L'anno scorso meno della metà dei britannici voleva che diventasse regina. Secondo un sondaggio di YouGov pubblicato martedì, il 53% pensa che farà un buon lavoro, mentre il 18% pensa di no.