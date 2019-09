Fukushima, allarme acqua radioattiva: «Non c'è più spazio, sarà versata nel Pacifico»

. Come spiega il sito Asia Times, l'acqua di raffreddamento dopo l'uso viene depurata di 62 radionuclidi. L'unico che non viene eliminato nel processo è il trizio. Si tratta di un isotopo dell'idrogeno a bassa radioattività, per questa ragione difficile da rilevare. La sua radiazione non riesce a penetrare la pelle umana, ma può essere dannoso se ingerito o inalato. Viene tuttavia considerato poco pericoloso per l'uomo, perché viene espulso rapidamente attraverso le urine e il sudore. Dimezza la sua carica radioattiva in 12 anni. A Fukushima, dopo il disastro dell'11 marzo del 2011, il gestore dell'impianto Tepco ha costruito 960 serbatoi d'acciaio per stoccare l'acqua usata per raffreddare i tre reattori (200 metri cubi al giorno). Al momento i serbatoi contengono 1,1 milioni di tonnellate d'acqua contaminata.Secondo Tepco, la loro capacità massima è di 1,37 milioni di tonnellate, che sarà raggiunta fra 3 anni, nel 2022. Per il presidente dell'Autorità giapponese per il nucleare, Toyoshi Fuketa, scaricare l'acqua contaminata in mare è l'opzione più ragionevole e sicura. Una volta presa la decisione però, servirebbe un anno per preparare tutto l'impianto per lo sversamento. L'altra opzione sarebbe quella di costruire nuovi serbatoi. Per l'Autorità per il nucleare, nuovi depositi nel sito potrebbero saturarlo, e togliere spazio per lo stoccaggio dei materiali altamente radioattivi dopo lo smantellamento della centrale. Altra possibilità sarebbe quella di usare per i nuovi depositi i terreni privati circostanti, privi ormai di valore dopo il disastro. Ma le leggi giapponesi sugli espropri sono molto deboli, e l'operazione potrebbe essere difficile. La decisione finale spetta ora al governo di Tokyo.